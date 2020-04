All’età di 21 anni è morto il calciatore del Independente de Limeira, Kaio Felipe: i motivi del decesso

Tragedia in Brasile per quel che riguarda il calcio. All’età di soli 21 anni è morto Kaio Felipe. Il giovane era il terzino sinistro dell’Independente de Limeira, club di quarta divisione paulista. La causa del decesso andrebbe attribuita ad una scossa elettrica ricevuta mentre tentava di far volare un aquilone. Il filo infatti sarebbe rimasto incastrato tra i cavi dell’alta tensione folgorando il ragazzo.

É com sentimento de pesar que o Independente Futebol Clube, comunica o falecimento do Jogador Kaio Felipe, externamos à Família e amigos sinceras condolências. Pubblicato da Independente Futebol Clube – Galo de Limeira su Martedì 28 aprile 2020

Morte di Kaio Felipe, il ricordo del giornalista

Il reporter della Gazeta de Limeira, diventato suo amico grazie ai tempi dell’Under 20, ha ammesso di essere distrutto per questa morte. “Era così giovane, pieno di vita, educato, umile e amichevole. Avevo stretto una bellissima amicizia con lui. L’avevo soprannominato Fábio Santos do Pradão per i suoi rigori e le sue punizioni”.