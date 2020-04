Tragica notizia nel mondo dell’arte: si è spento all’eta di 80 anni Germano Celant, grande critico e coniatore della definizione di “Arte povera”

Il mondo dell’arte contemporanea è in lutto. È notizia di pochi minuti fa la scomparsa di Germano Celant, uno dei nomi più importanti dell’arte italiana degli ultimi 60 anni. Risultato positivo al Coronavirus, il critico d’arte era ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Purtroppo però, non è riuscito a sconfiggere la terribile malattia, e si è spento all’età di 80 anni. La notizia è stata confermata immediatamente da alcune fonti museali molto vicine a Celant. È stato fondamentale nel mondo dell’arte italiana per aver coniato il termine di “Arte povera“, che aveva l’obiettivo di discostarsi dall’arte consumista degli anni ’60.

Chi era Germano Celant, uno dei grandi dell’arte contemporanea

All’interno del mondo dell’arte contemporanea, è impossibile non nominare almeno una volta il nome di Germano Celant. Portatore di movimenti artistici innovativi e curatore di mostre importantissime, l’uomo si è spento all’età di 80 anni a causa del Coronavirus. Nato a Genova nel 1940, Celant si distingue sin da subito per una spiccata dote artistica e voglia di fare. Negli anni ’60 fonda il movimento dell’Arte povera, basato sul rapporto uomo-natura e caratterizzato dall’importanza del gesto artistico. Aveva come obiettivo quello di discostarsi dall’arte consumista e artificiale di quegli anni.

Negli anni ’90 viene riconosciuto a livello globale come uno dei curatori più di spicco all’interno del mondo dell’arte. Direttore della 47 Biennale di Venezia, ha messo in atto alcune delle manifestazioni più importanti degli ultimi anni. Fino alla sua scomparsa, era curatore della Fondazione Prada e della Fondazione Emilio Vedova. Oltre a questo aspetto della sua carriera, Celant si è reso spesso autore di opere artistiche e scritti teorici sull’argomento.

