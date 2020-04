Cambiano nuovamente le condizioni meteo sulla penisola con l’arrivo di una nuova perturbazione. Tornano le piogge e qualche grandinata sparsa per l’Italia.

Continua il suo moto la perturbazione temporalesca che sta caratterizzando il meteo italiano in questi giorni. Infatti durante la giornata di martedì questo moto perturbato ha portato il maltempo sulle regioni del Nord Italia. In queste ore invece, la perturbazione dovrebbe spostarsi verso Centro-Sud portando piogge anche sulla Sicilia. Deboli piovaschi continueranno a colpire la parte orientale dell’Emilia Romagna e le regioni interne del Centro Italia.

Durante questa giornata di mercoledì 29 aprile avremo quindi un meteo variabile, con zone in cui il sole resisterà agli attacchi del flusso perturbato ed altre zone in cui le piogge la faranno da protagonista. Lieve miglioramento solamente nelle regioni di Nord-ovest dove il sole dovrebbe sostituire le piogge dei giorni scorsi. Nei prossimi giorni le condizioni meteo miglioreranno anche in quelle regioni in cui resisteranno le piogge. Andiamo quindi ad analizzare le condizioni meteo di questo mercoledì.

Meteo, nuova perturbazione sulla penisola: piogge sparse in Italia

Come abbiamo anticipato ampiamente, durante questa giornata l’Italia sarà colpita da un nuovo flusso perturbato. La perturbazione permetterà alle piogge di spostarsi dal Nord Italia fino alla Sicilia. Avremo così una situazione variabile con piogge che si alterneranno a bel tempo sulle varie zone della penisola. Andiamo quindi ad analizzare come cambieranno le condizioni meteorologiche, osservando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia qualche rovescio continuerà a resistere sul Triveneto, ma si esauriranno in serata. Altrove troveremo nubi sparse e schiarite, con le precipitazioni che si sposteranno verso il Centro-Sud. Le temperature subiranno un lieve aumento, con massime che andranno dai 18 ai 23 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo nubi sparse e qualche schiarita. Le piogge colpiranno soprattutto la Toscana e parte dell’Emilia Romagna. Altrove invece qualche nuvola di troppo coprirà il cielo ma senza causare ulteriori precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili, con massime dai 19 ai 23 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia ci saranno nubi sparse e piogge sparse per tutto il Meridione. I rovesci caratterizzeranno la giornata soprattutto in Campania ed in Sicilia. Proprio sulla regione siciliana si abbatteranno temporali e grandinate. Anche qui le temperature risulteranno stabili, con massime che oscilleranno dai 19 ai 23 gradi.

L.P.

