Fase 2, prevista nuova fuga da Milano: assalto a treni e aerei per il Sud. Dal 4 maggio si potrebbero ricreare delle situazioni al limite per lo spostamento interregionale

Quello che è successo all’inizio di marzo con la fuga delle persone da Milano durante la notte, potrebbe ripetersi a breve. All’epoca la decisione di Conte di istituire il lockdown in Lombardia, portò migliaia di cittadini a prendere d’assalto ogni mezzo di trasporto (aerei, treni, bus) per raggiungere le Regioni del Sud. Si pensava che questo avrebbe potuto causare una diffusione ancora più accentuata del virus nel nostro Paese, ma fortunatamente non fu così. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise e Basilicata, sono riuscite a gestire bene il numero dei contagi finora, senza mandare al collasso il sistema sanitario.

Ora questo pericolo potrebbe riproporsi con l’inizio della Fase 2 previsto per il prossimo 4 maggio. Per evitare assembramenti eccessivi, Trenitalia sta predisponendo un aumento considerevole dei convogli da Milano a Napoli e così via per il Centro-Sud.

La previsione di numerosi spostamenti nasce dal fatto che con la Fase 2 si potrà viaggiare tra Regioni mostrando nell’autocertificazione delle comprovate necessità lavorative o di salute. Sarà inoltre possibile far ritorno al proprio domicilio per tutti coloro rimasti bloccati al Nord in questi mesi.

Secondo i dati raccolti nell’indagine del quotidiano napoletano “Il Mattino”, sono già andati esauriti i posti su treni e aerei (pochissimi a disposizione) che collegano Milano e Napoli.

Altro mezzo che verrà preso d’assalto presumibilmente saranno i bus. Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania, lancia poi un allarme per quanto riguarda la sicurezza delle linee bus. Potrebbe essere infatti un grosso rischio spostarsi tramite mezzi in cui non sono presenti gel igienizzanti e posti sufficienti per la distanza sociale. Sarà importantissimo organizzarsi prima del 4 maggio per evitare di incentivare la ripresa dei contagi.

