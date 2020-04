Il ministro degli affari regionali Francesco Boccia avverte il governatori delle Regioni per la fase 2: le ordinanze dovranno essere coerenti con i decreti, altrimenti verranno impugnate

Ancora mancano alcuni giorni alla cosiddetta “fase 2“, quella della parziale riapertura dell’Italia, ma da settimane ci sono già moltissime polemiche intorno alle modalità e tempistiche. A lamentarsi sono soprattutto i governatori di alcune Regioni, che si sono battuti in prima linea contro il governo per una ripartenza più netta e ampia a partire dal 4 maggio. Così il ministro degli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, è intervenuto per chiarire alcune cose importanti. “Le ordinanze regionali devono essere coerenti con il Dpcm – ha affermato Boccia in videoconferenza con i rappresentati delle Regioni – altrimenti invierò una diffida“.

Fase 2, polemica tra governo e Regioni: interviene il ministro Boccia

C’è grandissima attesa per l’arrivo del 4 maggio, la data in cui comincerà gradualmente l’allentamento delle misure restrittive imposte dal governo per il Coronavirus. Ma nel frattempo, le Regioni discutono con lo Stato centrale perché vorrebbero maggiore autonomia di scelta delle misure nel proprio territorio. Nella videoconferenza il ministro Boccia a ha ribadito: “E’ molto importante dare un forte segnale di unità, se non siamo uniti noi come possiamo chiedere di esserlo ai cittadini? La tutela della salute pubblica è prioritaria, oltre all’unità servono serietà e responsabilità“.

Il componente del governo avverte le Regioni: “Se le ordinanze non saranno coerenti con il decreto del Presidente della Repubblica, invierò una lettera indicando le parti da rimuovere. Se ciò non dovesse avvenire allora dovrò impugnarle di fronte al Tar o alla Consulta“. Boccia, infine, ha aggiunto che in baso ai dati del contagio monitorati nelle prossime due settimane, dal 18 maggio potrebbero esserci scelte differenziate tra diversi territori.