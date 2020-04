In vista della Fase 2, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha fatto chiarezza sul concetto di affetti stabili, includendo anche gli amici

Dal prossimo 4 maggio, l’Italia si appresta ad entrare nella cosiddetta “fase 2“, ossia quella di convivenza col Coronavirus. Riprenderanno diverse attività lavorative e, più in generale, il Governo garantirà alcuni allentamenti alle misure imposte quasi due mesi fa. Tra i vari punti elencati dal Premier Conte in conferenza stampa, uno ha fatto parecchio discutere: permesso visitare congiunti ed affetti stabili.

In attesa di chiarimenti ufficiali, sembra certa la concessione ai fidanzati di potersi rivedere. Ma all’interno degli affetti stabili, ci sono anche gli amici? A questa domanda, ha voluto rispondere il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto durante la trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1.

Fase 2, Sileri a Rai Radio 1: “Tra gli affetti stabili anche gli amici”

La domanda che tantissime persone si sono poste in questi giorni è: tra gli affetti stabili, sono inclusi anche gli amici? Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a Rai Radio 1, ha tenuto a fare chiarezza sull’argomento. “Anche le amicizie fanno parte degli affetti stabili, così come i familiari” aggiungendo che: “sarà possibile visitare amici a casa, ma non deve trattarsi di una scusa“. Parole che, con molta probabilità, verranno confermate nei prossimi giorni dal Governo stesso, che dovrebbe rispondere a tutte le domande sul nuovo Dpcm.

Sempre a Rai Radio 1, il viceministro Sileri ha poi specificato come sia importante, ora più che mai, continuare ad essere prudenti. “C’è bisogno di buonsenso da parte dei cittadini, non si tratta di un libera tutti“. Senza il senso civico da parte degli italiani, ci sono possibilità che la curva dei contagi torni a salire dopo l’allentamento del lockdown.

