Diletta Leotta ha pubblicato pochi minuti fa una foto direttamente dal passato, con il padre e la mamma ancora giovanissimi, in vacanza su una barca. La foto ha attirato tante interazioni.

Diletta Leotta è una vera e propria figura mitologica. La bellissima showgirl siciliana, infatti, è da anni sulla cresta dell’onda in quanto una delle donne più belle d’Italia. La biondissima e simpaticissima ragazza che si è fatta un nome nel mondo del giornalismo grazie a Sky Sport ed il calcio. Dopo la trasmissione sulla Serie B, dove appariva regina incontrastata, è poi passata a DAZN.

Ora volto ufficiale della piattaforma targata Perform, la bionda e sinuosa conduttrice televisiva è diventata anche una degli influencer più seguiti di Instagram. Il suo profilo è tra i più seguiti in Italia ed ogni foto che pubblica attira su di sé un’attenzione incredibile, che di certo le farà un piacere gigantesco.

Diletta Leotta, la mamma da giovane strega il web – FOTO

Nell’ultima storia che ha pubblicato, però, non c’è l’amatissima Leotta. La ragazza infatti ha condiviso un’immagine vecchia, di diversi anni fa. Nel quadretto, che vede ritratto anche il padre mentre passeggia sul ponte di una barca a vela, c’è anche la madre.

E’ lei ad aver attirato l’attenzione da parte di milioni di utenti, che non hanno potuto fare a meno di notare la figura della madre. La donna, che ancora oggi riceve tantissimi complimenti sul proprio profilo ufficiale, appare ancora giovane e bellissima, mentre viene fotografata di spalle. Le sue curve sono in mostra per l’occhio dello spettatore, che non potrà fare a meno di comprendere da dove viene la bellezza della figlia.

