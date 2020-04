“Nessuno ricoverato in terapia intensiva entrro il 31 maggio” è la previsione del virologo Guido Silvestri sull’evoluzione del Covid-19 in Italia: la spiegazione scientifica

Dopo giorni di grandissima emergenza negli ospedali italiani, durante la fase più acuta dell’epidemia di Covid-19, fortunatamente i reparti di terapia intensiva si stanno pian piano svuotando. Da un picco di 4.068 pazienti di marzo, ora siamo arrivati a quota 1.863, con numeri destinati a scendere giorno dopo giorno. Addirittura, secondo uno studio italo-americano, entro la fine di maggio potremmo avere zero persone intubate a casa del Coronavirus. Una previsione, anche se forse un po’ troppo ottimistica, che ha delle ragioni scientifiche. Secondo lo scienziato italiano, docente di virologia all’Emory University di Atlanta, il virus si sta ritirando da solo e la situazione delle strutture sanitarie sarà sempre migliore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il virologo Tarro: “Con il caldo torneremo alla normalità”

Covid-19, Silvestri ottimista sui ricoveri in terapia intensiva: la proiezione di maggio

Guido Silvestri, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “I ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 in Italia sono in calo per i sedicesimo giorno consecutivo, anche ieri meno 93 persone. Il 4 aprile c’è stato il picco con oltre 4mila, mentre adesso ci sono meno della metà. Per questo prevedo che si possa arrivare a zero pazienti ricoverati in terapia intensiva entro il 31 maggio“. Il virologo, che ha mostrato un grafico che spiega l’andamento dei ricoveri, ha spiegato anche che ci sono sempre meno persone in ospedale negli altri reparti e che il Coronavirus sia in “ritirata costante“. Per quanto riguarda la questione della possibile connessione tra il Covid e la sindrome di Kawasaki nei bambini, Silvestri afferma: “Il virus provoca delle lesioni vascolari, perciò non mi sento di escludere questa correlazione”.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, allarme tra i bambini: “Picco della malattia di Kawasaki”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24