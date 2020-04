Covid-19, la Guardia di Finanza acquisisce dei documenti nella sede della Protezione Civile nell’ambito dell’inchiesta Only Logistics di Irene Pivetti

Blitz della Guardia di Finanza presso la sede della Protezione Civile a Roma. Qui sono stati acquisiti dei documenti riguardanti il caso della Only Logistics, società di cui l’ex politica e giornalista Irene Pivetti è amministratore delegato. A renderlo noto è stato lo stesso Dipartimento, affermando che è stata “messa a completa disposizione della Gdf la documentazione in possesso relativa ai contratti di fornitura stipulati con la società“. La stessa Protezione Civile, attraverso una nota ufficiale, ha dichiarato di essere estranea all’indagine e di garantire la massima collaborazione, rimanendo a disposizione degli inquirenti per ulteriori chiarimenti.

Covid-19, la Guardia di Finanza acquisisce documenti dalla Protezione Civile. Il caso della Pivetti e delle mascherine

Per il caso delle mascherine non a norma vendute dalla Only Logistics, dopo la Procura di Siracusa anche quella di Savona ha iscritto Irene Pivetti nel registro degli indagati. La società è stata accusata di frode in commercio, falso documentale e violazioni a dazi doganali e per questo gli sono stati bloccati i conti. L’ex presidente della Camera e deputata è finita nella bufera giudiziaria a seguito dell’importazione dalla Cina e distribuzione di mascherine non conformi agli standard di sicurezza. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 9 mila mascherine in tutta Italia e ora la Pivetti, in qualità di amministratore delegato della società, è indagata.

Protezione Civile nazionale * indagine società “Only Logistics Italia”: « MESSA a disposizione della Gdf la documentazione dei contratti di fornitura » https://t.co/6bCIDWpup7 pic.twitter.com/gB04PTzrF0 — Agenzia Opinione (@AgenziaOpinione) April 29, 2020

