Coronavirus via con l’estate: lo assicura il professor Giulio Tarro, virologo e primario emerito dell’Azienda Ospedaliera ‘D. Cotugno’ di Napoli. Ecco perché l’estate potrebbe essere favorevole.

Il coronavirus scomparirà quasi completamente col caldo: parola di Giulio Tarro, virologo e primario emerito dell’Azienda Ospedaliera ‘D. Cotugno’ di Napoli. L’esperto, intervistato da Calciomercato.it, si è mostrato incredibilmente fiducioso in vista dell’estate.

Coronavirus, Tarro sicuro: Covid-19 via col caldo

Secondo il professore, l’alta temperatura ci renderà praticamente immuni come dimostrerebbero anche gli esempi africani: “In estate, quasi sicuramente, saremo abbastanza immunizzati e non ci sarà motivo di restare ancora agli arresti domiciliari forzati. Col caldo, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Non a caso le latitudini africane, come dimostrato da studi scientifici recenti, non consentono una diffusione massiccia ed estesa del Sars Cov2. Ci sono solo piccole endemie qua e là”.

Il che, assicura Tarro, potrà permettere la normale ripresa della Serie A e degli altri sport già a fine maggio. Il medico, tuttavia, non esclude un ritorno ciclico del Covid-19 nei prossimi anni: “Posso dirle che il Covid 19 potrebbe sparire completamente come la prima SARS, ricomparire come la MERS, ma in maniera localizzata o, cosa più probabile, diventare stagionale come l’aviaria”.

Il che porta Tarro a un’affermazione che ha fatto discutere parecchio nelle scorse settimane: il vaccino non servirebbe. Un concetto forte, probabilmente avventato, che il responsabile sanitario tuttavia rilancia con convinzione: “Serve una cura più che un vaccino. Credo che per il Sars Cov2 il vaccino sia completamente inutile. Gli antivirali e la terapia immunologica sono più che sufficienti a contrastare la diffusione di questo virus”.

