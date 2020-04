Arriva la notizia del primo Cane contagiato dal Coronavirus negli Usa. Il suo nome è Winston, un carlino che ha leccato i piatti dei proprietari infetti.

Il Coronavirus non lascia scampo a nessuno nemmeno ai nostri amici a quattro zampe, così nella giornata di ieri negli Usa si è verificato il primo caso di contagio in un cane. Il suo nome è Winston ed è un Carlino contagiato da Covid-19. Winston da tempo vive con la famiglia McLean, dove madre, padre e figlio sono risultati positivi al virus, mentre la figlia è l’unica negativa. La famiglia vive a Chapel Hill in North Carolina ed al momento il piccolo Winston è soggetto di studio della prestigiosa Duke University.

Il padrone di Winston, Samuel McLean lavora al pronto soccorso dell’ospedale dell’Università del North Carolina, nota per aver prodotto i migliori cestisti al mondo, come Michael Jordan. Mentre Heather è una pediatra alla Duke University. Proprio secondo Heather, il carlino avrebbe contratto il virus leccando i piatti sporchi della famiglia. Infatti come riportano i padroni, Winston è solito leccare i piatti della famiglia e quindi ha senso che anche lui abbia contratto il virus.

Coronavirus Usa, il rapporto dei cani con il Covid-19

Ma Winston non è l’unico animale presente in famiglia. Infatti il piccolo carlino convive con un un gatto e una lucertola entrambi però risultati negativi al Covid-19.

Con il caso di Winston, l’Istituto Superiore della Sanità sottolinea come questo virus sia nuovo e come bisognerebbe fare di tutto per raccogliere ulteriori segnali dell’eventuale comparsa di malattia nei nostri animali da compagnia. Infatti secondo l’Istituto non è inatteso che gli animali potessero contrarre il virus, visto che sono a stretto contatto con il padrone. Come spiga l’Iss: “Non esiste infatti alcuna evidenza che cani o gatti giochino un ruolo nella diffusione epidemica“.

La raccomandazione suggerita dall’Istituto della Sanità è quella di adottare comportamenti utili a ridurre l’esposizione al virus, rispettando anche le norme igieniche imposte per diminuire i casi di contagio. Così anche per i cani sarà indispensabile pulire le zampe e il pelo dopo averli portati a passeggio, ma soprattutto bisognerà evitare di baciarli.

