Il Coronavirus ha sospeso la Serie A e gli ultras del Napoli si schierano contro la ripresa. Duro comunicato della tifoseria partenopea contro la Figc.

Il Coronavirus ha bloccato tutti i campionati mondiali, un intervento necessario per cercare di ridurre al minimo i casi di contagio. In Francia il massimo campionato di calcio è stato sospeso a data da destinarsi. Invece per la Serie A italiana, da tempo si discute su come riprendere il prima possibile.

Una scelta discutibile quella di cercare di riprendere il campionato il prima possibile. Spinti da interessi di vario tipo, la massima serie italiana è pronta a riprendere, facendosi forza soprattutto sui numeri positivi degli ultimi bollettini della Protezione Civile. La scelta di trovare una data per la ripresa, però non ha convinto gli ultras delle varie squadre. Infatti nella giornata di ieri è arrivato un duro comunicato degli Ultras del Napoli, che si schierano apertamente contro la Figc.

Coronavirus, Ultras Napoli: il comunicato contro la ripresa dei campionati

Nella giornata di ieri, la frangia estrema del tifo partenopeo ha rilasciato un duro comunicato contro la ripresa dei campionati. I tifosi partenopei infatti cheidono alla Figc di “finirla con questo teatrino“, sottolineando le parole discutibili di Gravina sulla necessità di riprendere il campionato.

Nel comunicato si legge: “Abbiate rispetto per il dramma che sta vivendo il nostro Paese, prendete atto che non ci sono i presupposti per terminare la stagione sportiva e fatevi da parte“. Gli ultras partenopei hanno poi chiesto di lasciare la faccenda in mano alle istituzioni.

Nella nota i tifosi napoletani sottolineano come molte attività economiche siano ferme non conoscendo il proprio destino, con milioni di disoccupati legati al reddito di sussistenza. Gli Ultras poi continuano puntando il dito contro la Figc, scrivendo: “Voi vorreste l’immunità di Stato per proteggere i vostri profitti, infischiandovene degli stadi vuoti e dei lutti dei vostri tifosi?” – continuano i tifosi partenopei – “Rappresentereste solo voi stessi su quel prato verde, i vostri interessi economici e la vostra lurida avidità“.

Una dura presa di posizione quindi della tifoseria partenopea, che si schiera apertamente contro la ripresa del campionato. Vedremo se nei prossimi giorni altre tifoserie si accoderanno al comunicato degli ultras napoletani.

