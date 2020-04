Secondo un’analisi della task force in Lombardia, il Coronavirus circolerebbe a Milano già dal 26 gennaio, quasi un mese prima del paziente uno a Codogno

In Italia si è iniziato a parlare ufficialmente di Coronavirus a partire dal 21 febbraio. In questa data, è stato scoperto il paziente uno a Codogno, colui che avrebbe portato la pandemia in Italia. La task force in Lombardia ha studiato la fase antecedente a questa data, in cui nessuno poteva immaginarsi cosa sarebbe successo di lì a poco.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i risultati dimostrerebbero come in realtà il virus circolasse nella regione lombarda ben prima del 21 febbraio. Dovrebbe essere il 26 gennaio il ‘giorno 0’, ossia quello in cui il primo paziente ha iniziato a mostrare sintomi ricollegabili alla malattia. Sempre secondo i dati ottenuti dall’analisi, il 21 febbraio già altre 543 persone erano positive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2, prevista nuova fuga da Milano: assalto a treni e aerei per il Sud

Coronavirus, dai primi sintomi alla pandemia: l’analisi della task force Lombardia

Dagli studi emersi dalla task force lombarda e riportati dal Corriere della Sera, risulta che il Coronavirus era in Italia ben prima di quanto ne fossimo a conoscenza. Il ‘giorno 0’ sarebbe identificabile come il 26 gennaio, data in cui le prime persone hanno manifestato sintomi anomali. Mentre si pensava a bloccare le rotte intercontinentali, già decine di persone in Lombardia si spostavano, inconsapevoli di essere positivi a una futura pandemia globale.

Il contagio è stato rapidissimo. A Milano, se si contava un solo caso il 21 febbraio, il 10 marzo ne risultavano già quasi 800. E con il passare delle settimane, i numeri sono cresciuti a dismisura anche nel resto dell’Italia, arrivando ai numeri impressionanti di oggi. Una “polmonite anomala”, come veniva definita in Cina a fine dicembre, che ben presto si è trasformata in una delle catastrofi peggiori degli ultimi anni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus Milano: professoressa chiama 112 durante lezione on-line

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24