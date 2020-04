Coronavirus, ecco come la pandemia ha condizionato il mondo del lavoro. Secondo quanto riferisce l’Istat, 10 milioni di persone sono in attesa del rinnovo contrattuale da marzo, inizio del lockdown, a oggi. Ed emergono anche altri dati interessanti relativo all’ambito occupazionale.

10 milioni di persone sono in attesa di un rinnovo contrattuale slittato a causa dell’emergenza coronavirus. E’ questo quanto emerge da un’indagine l’Istat, prendendo in considerazione l’arco di tempo che va da marzo, inizio del lockdown, ad oggi.

Coronavirus, 10 milioni di persone in attesa di un nuovo contratto

Nel corso dei primi tre mesi di quest’anno – aggiunge l’agenzia – sono stati rinnovati tre accordi per quanto riguarda i contratti collettivi: società e consorzi autostradali, servizi a terra negli aeroporti e imprese creditizie. Nel frattempo però ne sono scaduti ben dieci: si va dagli impiegati agricoli, passando alle calzature, carta e cartotecnica, vetro, ceramica, metalmeccanica, commercio, mobilità, assicurazioni e servizi socio assistenziali.

Emerge inoltre che nonostante si sia ridotto il tempo di attesa per un rinnovo contrattuale, quello medio per i dipendenti è in realtà raddoppiato: 13,9 contro 6,6 mesi. Nel corso dell’approfondimento effettuato, spunta inoltre un incremento della retribuzione oraria media dello 0.6%. L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie, inoltre, è aumentato dello 0,1% rispetto a febbraio 2020 e dello 0,7% nei confronti di marzo 2019.

