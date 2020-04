Coronavirus, c’è anche un pericolo attraverso l’aria condizionata. Tra le varie pulizie e sanificazioni nei vari uffici e aziende, andrà fatta attenzione anche al riciclo d’aria come avvisa l’esperto.

Sarà boom di sanificazioni adesso in vista della fase 2. Un atto doveroso e obbligatorio per attività e imprese, con un conseguente crescita per le aziende di pulizia che va tra il 50 e il 100%. A parlarne è Carmine Esposito, presidente di Fnip Confcommercio, la Federazione nazionale imprese di pulizia, servizi e multiservizi, intervenuto ai microfoni di Tgcom.

Le aziende riapriranno, sì, ma dovranno farlo con le seguenti condizioni inderogabili come spiega Esposito: “L’obbligo che gli uffici siano igienizzati con prodotti che abbiano una percentuale di alcol del 70%. I dipendenti dovranno poi recarsi al lavoro dotati di guanti e mascherine e dovranno mantenere la distanza minima tra di loro di almeno 1 metro”.

Coronavirus, via alla sanificazioni adesso

E non ne basterà un’unica all’apertura. Questa, piuttosto, dovrebbe in teoria ripetersi quotidianamente finché la pandemia non sarà completamente debellata: “Consigliamo di sanificare gli ambienti ogni giorno, e comunque a ogni fine di turno”, riferisce infatti Esposito.

Il problema però è proprio qui: non è oggettivamente possibile controllare ogni singola attività. “Questo è il tasto dolente – spiega il rappresentante -. Non si possono chiamare gli enti istituzionali preposti (come Asl e Carabinieri, ndr) per controllare ogni giorno se i lavori di igienizzazione sono stati svolti correttamente”.

Covid-19: attenzione all’aria condizionata

Esposito, infine, dispensa anche alcuni consigli per chi dal 4 maggio tornerà a lavorare negli uffici: “Occorre indossare guanti e mascherine. Ove possibile anche gli occhialini. Bisogna poi tenere sempre pulito e ordinato il proprio spazio di lavoro. Infine un’accorgenza importantissima. Si cerchi di monitorare l’uso dell’aria condizionata e si controlli che i filtri vengano puliti costantemente”.

