Tra i possibili vettori del coronavirus non si possono escludere le banconote. Il virus dell’influenza ad esempio è in grado di sopravvivere su esse anche oltre due settimane.

In un tempo fatto di mascherine, guanti e gel igienizzanti viene spontaneo pensare a come anche le semplici banconote possano potenzialmente essere fonte di contagio. In quest’ottica i pagamenti digitali, dalle più che diffuse carte di credito alle criptovalute, potrebbero rappresentare un alleato strategico nel prossimo futuro.

In Canada, ma anche in altri paesi, la classica banconota è attualmente realizzata in materiale plastico. Al di là della maggiore sicurezza in chiave falsificazione, i vantaggi si sono visti nelle scorse settimane.

Non sono mancate infatti le foto, diventate rapidamente virali sul web, di veri e propri bucati di banconote. Bacinelle, vasche e lavabi, riempiti acqua, detersivo e dollari.

Coronavirus, banconote e rischio contagio: spazio al digitale

I vantaggi di un’economia basata sui pagamenti digitali sono molteplici quanto noti. A partire dalla lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio, fino al maggiore igiene, tema quanto mai caldo in questo periodo di emergenza sanitaria. Studi effettuati a New York e a Londra negli anni passati hanno dimostrato come le banconote rappresentino un habitat ideale per batteri e virus.

Su di esse è stato rilevato di tutto, dall’antrace all’Escherichia coli, in quantità paragonabili alla tavoletta di un gabinetto. Dunque il digitale può rappresentare in tal senso un alleato cruciale anche in chiave sanitario.

Il boom dello shopping online ha fortemento contribuito alla diffusione di carte di credito e di debito anche tra i più giovani, spianando la strada ad un futuro fatto di transazioni elettroniche.

Non solo carte di credito: il ruolo delle criptovalute

Se è vero che ad oggi è possibile pagare in modo rapido e sicuro con telefoni e smart watch, a prendere sempre più piede sono anche le criptovalute, Bitcoin su tutte. Tuttavia, ipotizzare oggigiorno un utilizzo esteso di queste ultime come strumento di pagamento di pagamento, può risultare azzardato.

Il primo motivo è anche quello più logico se vogliamo: per pagare in bitcoin è necessario che dall’altra parte ci sia qualcuno che lo accetti come forma di pagamento. Può sembrare banale ma è un ostacolo più che concreto. Ad oggi sono in percentuale pochissimi gli esercizi attrezzati, men che meno in Italia.

Per fare un esempio concreto possiamo pensare ad un bar il cui titolare accetta Bitcoin come valuta per acquistare un caffè. A meno che tutta la filiera non preveda BTC come valuta, dai fornitori ai dipendenti all’eventuale proprietario delle mura, le difficoltà sono diverse e dietro l’angolo.

La conversione in euro richiede infatti tempo e commissioni spesso onerose, azzerando di fatto la convenienza del tutto. Per non parlare degli aspetti fiscali, nella maggior parte dei casi – attualmente – una vera e propria giungla sul tema.

Criptovalute, troppa volatilità per diffondersi come mezzo di pagamento

Il secondo aspetto è quello dell’elevata volatilità delle criptovalute, intese come asset. Quello che oggi può valere 5 domattina può valere 6, o più semplicemente 4. Questo espone chi dovesse accettarle come forma di pagamento ad elevati rischi. Un conto è investire in criptovalute, dove la volatilità è alla base del profitto, ed un conto è rischiare di vedere i propri incassi perdere valore nel giro di brevissimo tempo.

Attualmente tuttavia esistono diverse soluzioni che fanno “da ponte” tra questi due mondi. Più di un’azienda infatti, per lo più exchange, offrono carte di credito collegate ai wallet degli utenti. In questo modo il pagamento finale avviene sui circuiti tradizionali delle carte di credito, Visa ad esempio, ma il conto a cui la carta attinge non è in euro bensì in Bitcoin, Ethereum, XRP o altre criptovalute.

