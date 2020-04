I club di Serie A preoccupati: le compagnie di assicurazione rivedono i contratti sulle garanzie sanitarie. Niente polizze per i calciatori contagiati dal Coronavirus?

In attesa che dal governo arrivino maggiori indicazioni riguardo alle modalità e alle tempistiche della ripresa dei campionati di calcio, la Serie A è alle prese con un altro problema. Gli allenamenti, secondo quanto affermato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per gli sport di squadra potranno ricominciare dal 18 maggio, anche se ci sono ancora molti dubbi per l’eventuale data di ripartenza. Sullo sfondo, però, per i club c’è un ulteriore elemento di incertezza: è quello legato alle assicurazioni sui calciatori. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica‘, le compagnie assicurative vorrebbero rivedere i contratti sulle garanzie sanitarie degli atleti.

Coronavirus, altri problemi in Serie A: niente assicurazione per i calciatori contagiati

Le compagnie di assicurazione avrebbero deciso di non voler rischiare e non coprire con le polizze i calciatori che sono risultati positivi finora. Oltre a questo, le assicurazioni non intendono nemmeno più coprire coloro che in futuro, in caso di ripresa delle attività sportive, rimarranno contagiati. Sono molti i giocatori di Serie A che nelle settimane scorse sono stati infetti dal Coronavirus, con Juventus, Fiorentina e Sampdoria in testa. Tra i bianconeri il primo ad essere contagiato è stato Daniele Rugani, poi è toccato anche a Blaise Matuidi e Paulo Dybala. L’attaccante argentino, dall’ultimo tampone, è risultato ancora positivo dopo più di un mese.

