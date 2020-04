Sergio Furnari, un artista italiano, ha deciso di rendere omaggio al lavoro che stanno svolgendo i medici in tutto il mondo contro il Coronavirus, realizzando un’opera a New York

Da ormai più di due mesi non si fa altro che parlare del Coronavirus. La catastrofica pandemia, partita a gennaio dal primo focolaio di Wuhan, in Cina, si è preso espansa nel resto del globo. L’arma più letale di questa malattia è sicuramente l’alto contagio, che ha permesso in poco tempo di colpire tantissime persone.

In un contesto così difficile, caratterizzato da una crisi economica e sanitaria con ben pochi precedenti, i veri eroi sono i medici. In ogni angolo del mondo, stanno lavorando senza sosta per salvare più vite possibili. Per rendere loro omaggio, Sergio Furnari ha deciso di realizzare un’opera da esporre a Times Square, a New York.

Coronavirus, esposta a New York l’opera in onore ai medici

Sergio Furnari, un artista italiano, ha voluto ringraziare medici e operatori sanitari a modo suo. Una statua con la tuta bianca, in ginocchio e con le braccia aperte rivolte verso il cielo. È l’idea con cui l’artista ha voluto omaggiare l’incredibile lavoro svolto dagli operatori sanitari in tutto il Mondo. La statua è stata esposta a Times Square, punto centrale di New York.

L’autore ha pubblicato la foto sul suo profilo Facebook, aggiungendo in didascalia alcune parole molto significative. “Gli eroi nascono e muoiono, gli angeli vivono per sempre” è quanto scritto sotto il post di Sergio Furnari, che invita i suoi followers a: “respirare Dio e l’universo in ginocchio, perché aiuta molto“. Le foto e il mini-documentario che l’artista ha pubblicato stanno facendo il giro del web, riscontrando diverse reazioni più che positive.

