Coronavirus, emerge un’inquietante dato sui bambini positivi. Lo evidenzia Lucio Verdoni, reumatologo pediatra dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: schizzano i casi di malattia di Kawasaki.

Coronavirus, ora è allarme anche tra i bambini. La mortalità fortunatamente resta bassissima e quasi prossimo allo zero, ma emerge comunque un nuovo inquietante dettaglio. Ovvero la propensione alla malattia di Kawasaki per i piccoli positivi.

Si tratta di un’infiammazione acuta dei vasi. Questa può essere più o meno aggressiva a seconda dei casi, ma coinvolge sempre l’intero organismo. Un qualcosa di abbastanza doloroso per i bimbi e che necessita di immediato intervento medico per evitare che la situazione possa aggravarsi.

Coronavirus, allarme tra i bambini per la malattia di Kawasaki

A evidenziare la problematica è Lucio Verdoni, reumatologo pediatra dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, intervenuto ai microfoni di Open. La proporzione di casi con l’avvento del Covid-19, spiega l’esperto, è spaventosa: “Negli ultimi cinque anni, in media, ho affrontato 4 casi all’anno di bambini con malattia di Kawasaki, quest’anno siamo già a 16”.

“Peraltro tutti “complicati” e tutti con sierologia positiva al Covid-19”, spiega il medico. Il quale, doverosamente, evidenzia come non ci sia ancora la certezza al 100% di un collegamento tra i casi, ma che la probabilità è comunque alta: “Sia chiaro, noi non abbiamo ancora la conferma ufficiale che la malattia sia legata al Coronavirus ma se 1+1 fa 2, faccia lei…”.

Numeri alla mano, Verdoni riferisce che la sindrome, solo nell’ultimo mese, è stata di “30 volte superiore al passato”. Dati spaventosi in proiezione futura se dovesse essere confermato il nesso. Tuttavia: “Fortunatamente, dopo il trattamento si riprendono”, rassicura il professore. Ma in ogni caso la minaccia è seria e seguiranno approfondimenti immediati dalla comunità scientifica.

