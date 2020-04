Corea del Sud, incendio in un cantiere: almeno 38 morti e 10 feriti in seguito a quanto accaduto in una struttura a quattro piani di Icheon.

E’ di almeno 38 morti il bilancio di un incendio divampato in un cantiere in Corea del Sud, precisamente in una struttura a quattro piani di Icheon, a poco meno di 100 chilometri a sud-est di Seul. Lo riferisce proprio in queste ore l’agenzia sudcoreana ‘Yonhap’, secondo cui le fiamme sarebbero state domate addirittura dopo 5 ore. Il bilancio potrebbe aggiornarsi ulteriormente visto che parecchie persone risulterebbero disperse. Seguiremo, dunque, con estrema attenzione questa vicenda e vi terremo aggiornati in tal senso nel corso delle prossime ore.

