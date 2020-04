Prevista pioggia di gente dal Nord verso il Sud, ma De Luca non ci sta: iracondo parla con la Ministra Lamorgese

Quello che è successo all’inizio di marzo con la fuga delle persone da Milano durante la notte, potrebbe ripetersi a breve con la parziale riapertura al 4 Maggio. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise e Basilicata, sono riuscite a gestire bene il numero dei contagi finora, senza mandare al collasso il sistema sanitario. Ora questo pericolo potrebbe riproporsi con l’inizio della Fase 2 previsto per il prossimo 4 maggio. Per evitare assembramenti eccessivi, Trenitalia sta predisponendo un aumento considerevole dei convogli da Milano a Napoli e così via per il Centro-Sud.

Assalto al Sud, De Luca non ci sta

Lo “sceriffo” – così è stato soprannominato dai suoi cittadini campani – Vincenzo De Luca ha avuto un lungo colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Sul profilo Facebook della Regione Campania, infatti, appare il comunicato: “Ho espresso fortissima preoccupazione rispetto al fatto che arrivi di massa e incontrollati possono determinare espansione del contagio e vanificare i sacrifici fatti per due mesi dai nostri concittadini. Ho chiesto al Ministro che il Governo nazionale ribadisca che gli arrivi da altre regioni dovranno essere motivati da ragioni di lavoro o sanitarie e comunque autocertificati”.

Come fare se si arriva dal Nord

Nel lungo post su Facebook della Regione Campania, Vincenzo De Luca chiarisce: “Per quello che riguarda la Campania rimarrà fermo l’obbligo oggi vigente per chiunque venga da fuori regione, di segnalare all’Asl di competenza il proprio arrivo, così da poter procedere a controlli nel 15 giorni successivi. Invito fin d’ora i sindaci a segnalare alle Asl e alla Regione gli arrivi nell’ambito dei propri territori. È questa una funzione essenziale per consentire di tenere la situazione epidemiologica sotto controllo.

Confermo che saranno mantenuti i controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie e ho sollecitato il Ministro a esercitare analoghi controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni di partenza”.