Bonus Affitto, il piano del Comune di Roma: i requisiti per richiederlo. La sindaca Virginia Raggi ha condiviso su Facebook il link con tutte le specifiche

In questo momento molto delicato per l’economia italiana, il tema degli affitti è assolutamente centrale per moltissime famiglie. Il Comune di Roma ha ideato un piano di sostegno per tutti coloro che sono in difficoltà con i pagamenti e punta a fornire un aiuto concreto nei prossimi mesi. La sindaca Raggi ha condiviso proprio in queste ore un post su Facebook riportante le indicazioni del nuovo progetto e i link di riferimento per approfondire la propria situazione.

Le richieste per il bonus affitti del Comune di Roma sono aperte dallo scorso 27 aprile e potranno essere inoltrate fino al 18 maggio. Si parla di un massimo del 40% delle prossime 3 mensilità da erogare nei confronti di tutti coloro che non hanno superato i 28.000 euro lordi di reddito nel 2019. Dovrà inoltre essere dimostrato di aver perso il 30% dei propri introiti nel periodo tra febbraio e maggio (durante la pandemia di coronavirus) rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bonus 800 euro, sarà selettivo a maggio: chi sono i beneficiari

Bonus Affitto, il piano del Comune di Roma: i requisiti per richiederlo

Il piano esposto da Virginia Raggi su Facebook mira ad aiutare i cittadini maggiormente in difficoltà, facendo seguire i fatti alle parole dei giorni scorsi.

“Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. In questo periodo molti cittadini hanno perso il lavoro o hanno visto diminuire drasticamente i loro guadagni. Questo contributo straordinario li aiuterà a sostenere il pagamento dell’affitto di casa.

Nei primi due giorni sono arrivate circa 11 mila domande, la stragrande maggioranza online e solo alcune centinaia in forma cartacea. La netta prevalenza di richieste tramite internet mi fa particolarmente piacere, perché dimostra che i romani hanno raccolto il nostro invito a privilegiare questa modalità innovativa, che facilita la procedura e velocizza la successiva erogazione del sostegno economico“, scrive la sindaca.

Poi aggiunge: “Chi non ha a disposizione un computer o non ha dimestichezza con gli strumenti tecnologici può recarsi in una delle oltre 120 edicole convenzionate, ritirare il modulo cartaceo e consegnarlo compilato in Municipio“. Un modo per non lasciare nessuno escluso, ricordando che la richiesta deve essere inoltrata non oltre il 18 maggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, negozi e locazioni: i problemi legati al credito d’imposta