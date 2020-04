Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’IVASS ha segnalato la presenza di 17 siti che emettevano assicurazioni per auto irregolari

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito web l’IVASS, ossia l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha denunciato la presenza di alcuni enti che emettono polizze assicurative irregolari. Si tratta di ben 17 siti web che, nell’ultimo periodo, hanno stipulato contratti non in regola con diverse persone. I clienti, truffati, si trovano ora senza copertura.

Per truffare i potenziali clienti, i siti in questione promettevano assicurazioni temporanee, con pagamento tramite carte di credito prepagate o ricaricabili. Una volta ricevuto il pagamento, la presunta compagnia forniva tagliandi e coperture non a norma di legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> App Immuni, la bozza del decreto: dati cancellati entro il 2020

Assicurazioni non a norma: i siti colpevoli e le precauzioni IVASS

L’IVASS, con un comunicato stampa, ha comunicato i 17 siti che si occupavano di fornire assicurazioni assolutamente non a norma a clienti ignari. Nella tabella sopra riportata è possibile consultare di quali portali web si tratta. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha poi voluto fornire alcune precauzioni utili per evitare di cadere in truffe come questa. Innanzitutto fare molta attenzione alle offerte che vengono proposte online o addirittura tramite app di messaggistica.

Prima di avanzare con lo stato della richiesta, consultare il sito web dell’IVASS dove, al suo interno, sono presenti elenchi e registri da cui è possibile verificare che la compagnia assicurativa sia regolarmente registrata e a norma di sicurezza. Un campanello d’allarme può essere la possibilità di pagare tramite carte ricaricabili. Solitamente, il pagamento può avvenire solo con carta di credito. Per avere ulteriori informazioni in merito, è possibile inoltre chiamare il numero verde 800-486661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fase 2, amici tra gli affetti stabili? Le parole del viceministro Sileri