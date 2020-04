App Immuni, filtra la bozza del decreto. Secondo quanto giunge, sembrerebbe sia stato trovato un giusto compromesso per salvaguardare salute e le informazioni personali degli iscritti.

App per fase 2, i dati utilizzati verranno prontamente cancellati entro il 31 dicembre 2020. Come riporta La Repubblica, è questo quanto prevede al momento la bozza del decreto legge che in serata verrà esaminato dal Consiglio dei ministri. L’incontro sarà incentrato sulla questione privacy e sarà determinante per poi partire ufficialmente.

Leggi anche —-> Fase 2, prevista nuova fuga da Milano: assalto a treni e aerei per il Sud

App Immuni, dati cancellati entro dicembre 2020

Lo strumento, come rivelato ieri dal commissario straordinario Domenico Arcuri, dovrebbe essere comunque operativo per maggio. Presumibilmente, qualora si raggiungesse un’intesa collettiva, dovrebbe partire proprio il 4 maggio parallelamente alla nuova fase nazionale.

Come spiegato sia da Arcuri che dallo stesso Premier Giuseppe Conte, l’iscrizione sarà assolutamente libera anche se, ovviamente, se ne consiglia l’iscrizione per il bene personale e comune. L’applicazione, infatti, tra le altre funzionalità, segnala anche l’eventuale incontro con persone positive già ‘registrate’ dallo Stato. Il tracciamento si basa sul bluetooth che ormai ogni cellulare dispone. Uno smartphone, ‘riconoscendone’ un altro, fa scattare l’eventuale avviso.

Non ci sarà ovviamente nessun provvedimento o restrizione per chi deciderà di non scaricare l’app. I dati in possesso, oltre che per il monitoraggio nazionale, verranno utilizzati anche per studi statistici e per fini legati alla ricerca. Ma poi nient’altro come assicurano le Istituzioni.

Potrebbe interessarti anche —-> Fase 2, amici tra gli affetti stabili? Le parole del viceministro Sileri