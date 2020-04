È in arrivo la PiP mode su Whatsapp anche per i video di Netflix, dopo il successo riscontrato con quelli di Youtube: come funziona

Ormai sono passati oltre 2 anni da quando è diventato possibile guardare i video di Youtube direttamente da Whatsapp grazie alla modalità PiP. Da oggi la funzione suddetta sarà applicabile anche ai video trailer di Netflix. Per condividere la clip basterà utilizzare la funzione condividi dall’app di Randolph. Se per il titolo scelto è presente un trailer, allora sarà mostrato in modalità PiP su Whats. Ovviamente, si può anche copiare il link ed incollarlo manualmente nella chat.

Questa funzione non è una novità per gli smartphone IoS dov’è disponibile dal novembre del 2019. Ora è arrivata, però, anche su Android con la versione dell’app di messaggistica aggiornata alla versione 2.20.123.

Un’altra interessante chicca in arrivo dal colosso di Mark Zuckerberg riguarda l’estensione delle video chiamate di gruppo dai 4 agli 8 partecipanti. Un modo per stare al passo con la concorrenza in un momento in cui il fenomeno per vedersi a distanza è schizzato a vertici inimmaginabili.

Whatsapp, cala del 70% l’invio di messaggi virali

Ad inizio di questo mese Whatsapp aveva imposto dei limiti interni all’app per limitare gli inoltri dei messaggi ad un contatto alla volta. Un modo per evitare la diffusione di fake news nel periodo di lockdown causa coronavirus. Dopo circa tre settimane, dalla Facebook Inc., fanno sapere che i risultati sono al momento più che soddisfacenti.

Infatti, si parla di una riduzione del 70% di messaggi di massa (quelli inviati più di 5 volte, ndr) e catene. Sono da diversi anni impegnati nella lotta a questo fenomeno, ma solo con la diffusione della pandemia da Covid-19 si sono spinti in misure così stringenti. Nel 2018 infatti fu già introdotto il limite al numero di contatti a cui si poteva mandare lo stesso messaggio con un solo click.

