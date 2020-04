Whatsapp ha di recente annunciato l’importante novità riguardante la possibilità di fare videochiamate con 8 partecipanti. Vediamo come fare per effettuarle.

Nelle ultime settimane, Whatsapp ha conosciuto un vero e proprio incremento di utenza. La necessità delle persone di rimanere nelle proprie case, vista l’emergenza Covid-19, ha fatto si che le videochiamate e i messaggi si siano trasformati in unico vincolo per rimanere in contatto con parenti e amici. In concomitanza con tale situazione, la nota applicazione di messaggistica, leader nel settore, ha implementato le sue funzionalità. L’ultimo aggiornamento annunciato da Whatsapp riguarda la possibilità di effettuare videochiamate fino a 8 persone, vediamo insieme come poter sfruttare questa grande potenzialità.

Seppur, come riporta Libero Tecnologia, non ci siano grandi stravolgimenti sull’avviamento della videochiamata, qualche modifica, con l’aggiornamento è stata apportata, soprattutto da un punto di vista grafico e per quanto riguarda gli aggiornamenti.

Whatsapp: come fare le videochiamate fino a 8 partecipanti

Innanzitutto, come leggiamo da Libero Tecnologia, è necessario, per usufruire dell’importante novità, scaricare l’ultima versione aggiornata dell’applicazione. Se si dispone del sistema operativo iOS, bisognerà avere Whatsapp iOS 2.20.50. Se invece si utilizza Android, la versione da scaricare è Whatsapp Android 2.20.141. Le app sono scaricabili, rispettivaente, sull’App Store e su Google Play Store.

Una volta che ci siamo accertati di avere l’ultima versione di Whatsapp procediamo ad aprire la chat. Per quanto riguarda le chat di gruppo, si dovrà premere l’icona in alto, quella con il simbolo della cornetta. È necessario tenere in considerazione che tra gli otto partecipanti viene compreso anche colui che da inizio alla videochiamata. Se il gruppo è composto da meno di 8 partecipanti, le regole restano le stesse: ognuno può aggiungere altri utenti, attraverso l’icona a forma di omino, posizionata in alto, sulla destra.

Per quanto riguarda l’interfaccia grafica, ci sono delle novità, infatti lo schermo, per l’occasione, come riporta Libero Tecnologia, sarà diviso in otto rettangoli uguali, con il conseguente ridimensionamento dell’immagine dei partecipanti.

