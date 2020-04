Vaccino Coronavirus, si cercano volontari in Australia per testarne uno cinese sviluppato dalla dalla società biotecnologica Clover Biopharmaceuticals.

In Australia si cercano volontari per testare un vaccino cinese contro il Coronavirus. A renderlo noto in queste ore è la ‘Linear Clinical Research’ di Perth (Australia), secondo cui un istituto di ricerca medica locale sarebbe proprio alla ricerca di volontari per testare sugli esseri umani un vaccino sviluppato dalla società cinese ‘Clover Biopharmaceuticals‘. Una ricerca che durerà 2 mesi e che permetterà all’istituto australiano di ‘reclutare’ persone sane disposte a sperimentare il vaccino sulla propria pelle.

Vaccino Covid-19, si cercano volontari in Australia

Ecco quanto ammesso in tal senso dall’amministratore delegato della Linear Clinical Research, Jayden Rogers: “Siamo sicuramente di fronte ad una delle sperimentazioni più importanti, dove sono coinvolte alcune delle più grandi società farmaceutiche impegnate nello sviluppo di vaccini“. Il vaccino, che nella sua fase iniziale ha dato ottimi risultati, potrebbe poi essere somministrato a tante altre persone provenienti da altre parti del mondo se i riscontri in Australia dovessero essere positivi. Un ulteriore passo, dunque, verso la risoluzione del problema Covid-19.

