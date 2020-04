USA, studio di Yale rivela: le vittime del Covid-19 sarebbero il doppio. Secondo la ricerca della nota università americana il conteggio fatto finora non è corretto

Quasi 55.000 persone negli Stati Uniti sono morte a causa del coronavirus, ma un nuovo studio suggerisce che il numero reale di decessi causati dalla malattia è di gran lunga superiore a quanto riportato dalle statistiche ufficiali.

In un’analisi condotta per il Washington Post, un gruppo di ricerca guidato dalla Yale School of Public Health ha scoperto che gli Stati Uniti hanno registrato 15.400 “morti in eccesso” da marzo al 4 aprile rispetto all’anno precedente.

“Morti in eccesso” è il numero di morti in più in un dato periodo rispetto a una media storica, per qualsiasi causa.

Questo, come osservato dal quotidiano americano, è arrivato in un momento in cui le vittime del traffico erano in forte calo a causa degli ordini di rimanere a casa.

Nello stesso periodo, ci sono stati anche 8.128 decessi confermati da Covid-19.

Come riportato dal Washington Post, ciò non significa che tutti i 15.000 decessi siano direttamente attribuibili al virus – un’affermazione che sarebbe impossibile da verificare in assenza di un regime di test più solido.

Il numero, basandosi su cifre rilasciate il 24 aprile dal National Center for Health Statistics, è invece una stima basata su “quante persone probabilmente sarebbero morte in assenza della pandemia“, sottratto dal numero di persone che effettivamente lo hanno fatto.

Questa analisi è arrivata poco dopo che il Financial Times ha condotto un esercizio analogo con dati delle autorità sanitarie di tutto il mondo. Sono giunti a una conclusione simile: le morti legate alla pandemia sono state significativamente sottostimate in nazioni come Italia ed Ecuador.

In alcuni Stati degli Usa, in base alla misura dei decessi in eccesso, i morti totali sono in realtà inferiori a prima. In Louisiana, ad esempio, 408 persone sono morte di coronavirus entro il 4 aprile, rendendola una delle aree più colpite del paese. Tuttavia, ha avuto “un numero leggermente inferiore di morti rispetto al normale“, ha riferito il The Post.

Il problema legato ai decessi sottostimati è che potrebbero indurre i funzionari a mettere in atto cattive politiche pubbliche. In America si sta facendo un gran parlare di questo aspetto in opposizione alle idee di Trump di ripartire per l’economia. La vastità della pandemia potrebbe quindi essere assai più ampia di quanto comunicato finora.

