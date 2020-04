Usa 2020: Hillary Clinton si schiera dalla parte del candidato democratico Joe Biden, sostenendo: “C’è bisogno di un presidente come lui”.

Usa 2020: Hillary Clinton scende in campo e si schiera a favore del candidato democratico, Joe Biden. Le sue parole, in merito, sono state riportate da Skytg24. L’ex Segretario di Stato, ha infatti dichiarato che in questo momento c’è bisogno di un leader, di “un presidente come Joe Biden“. Per Hillary Clinton, come riposta Skytg24, è dunque giunto il momento della “resa dei conti” e Biden è l’uomo giusto per riconsegnare “quell’America che cerchiamo”.

Biden ha ricevuto, in questo ultimo periodo, non solo l’appoggio dell’ex Segregtario di Stato, ma anche quello di Nancy Pelosi, speaker della Camera. Quest’ultima, come riporta Skytg24, ha infatti annunciato che le piacerebbe che Biden fosse ora presidente, ribadendo la sua stima e la sua amicizia nei confronti del leader democratico.

Usa 2020: Hillary Clinton e la critica a Donald Trump

Durante il suo discorso, Hillary Clinton ha lanciato anche una forte critica nei confronti dell’attuale presidente degli Usa. Come riporta Skytg24, infatti, l’ex Segretario di Stato ha annunciato che in questo momento è quanto mai necessario avere un “vero presidente”, invece di “qualcuno che fa finta di esserlo in televisione”. Dura critica, dunque, quella di Hillary Clinton all’attuale presidente.

Ciò che auspica l’ex Segretario di Stato, è la presenza di un presidente che, ad esempio, ascolti il parere della scienza e metta i fatti sopra la finzione, cosa che, secondo Hillary Clinton, Biden può fare. La figura del leader democratico, può anche rappresentare quella di un “presidente che unisce e ci mostra quella cura e quella comprensione di cui tutta l’America ha bisogno”.

