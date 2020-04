Francia, stop a Ligue 1 e Ligue 2: arriva l’annuncio del primo ministro francese Edouard Philippe davanti all’Assemblea Nazionale.

Manca l’ufficialità che arriverà a breve, ma ormai non ci sono più dubbi: la Ligue 1 è il primo dei 5 maggiori campionati europei a fermarsi a causa dell’emergenza Coronavirus. A rilanciare questa clamorosa indiscrezione è stata nelle scorse ore ‘RMC sport’ e da poco è arrivata la conferma da parte del primo ministro francese Edouard Philippe davanti all’Assemblea Nazionale. Ecco le parole del premier: “La stagione agonistica degli sport professionistici 2019-2010, in particolare quella del calcio, non potrà riprendere“. Si ferma, dunque, anche il campionato di Ligue 2.

Coronavirus, la situazione in Francia

La Francia, al momento, è il quarto paese al mondo per numero di contagi (166.036) e conta la bellezza di 23.293 morti. Una situazione da monitorare con attenzione a tal punto che anche l’apertura delle scuole, inizialmente programmata per l’11 maggio, rischia di slittare ulteriormente. A fermarsi, intanto, sono i campionato di Ligue 1 e Ligue 2 e a breve la scelte del governo francese verrà anche ufficializzata.

