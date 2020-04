Al via la manifestazione nazionale “Risorgiamo Italia”, da parte degli imprenditori della ristorazione, per richiamare l’attenzione del governo sulla delicata situazione che il loro settore sta vivendo.

Questa sera (martedì 28), alle ore 21, come riporta La Stampa, le insegne dei negozi si accenderanno, simbolicamente, in segno di protesta. La manifestazione nazionale, proposta dal Movimento Imprese Ospitalità vuole infatti richiamare l’attenzione del governo in merito alla delicata situazione che tutto il settore della ristorazione sta vivendo. Gli imprenditori che hanno aderito al Movimento, accenderanno questa sera le luci e le insegne delle loro attività: un’apertura simbolica, di un’ora, come forma di protesta.

Ma non è tutto: la manifestazione – come riporta Scattidigusto.it – proseguirà anche domattina. Infatti, in base a quanto leggiamo dalla fonte, gli imprenditori che prenderanno parte alla protesta andranno domattina davanti ai propri comuni per consegnare le chiavi dei propri locali. Nonostante la voglia di riaprire sia tanta, questo gesto è finalizzato a far capire quanto le condizioni attuali non permettano una riapertura.

“Risorgiamo Italia”: al via la manifestazione nazionale

L’obiettivo di tale manifestazione, come riporta La Stampa, è quello di ribadire la necessità di azioni concrete, per far fronte alle enormi difficoltà che tutto il settore della ristorazione sta affrontando. Infatti, ad oggi, non ci sono assolutamente i presupposti economici per un’eventuale riapertura dei locali. L’iniziativa ha preso vita dal gruppo Facebook Ho.Re.Ca, acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café, che ribadisce, come leggiamo da La Stampa, che “non è possibile riaprire in fase 2, perché è ancora troppo presto”.

A prender parola sulla delicata questione è stato Enzo Scullino, titolare del ristorante-birreria “Il Cavallino alato”. Le sue parole, riportate da La Stampa, fanno riferimento a un’eventuale riapertura in queste condizioni. In questo caso, “si avrebbe – spiega Scullino – una riduzione del fatturato almeno del 70%“. La gravità dipenderebbe principalmente dal fatto che una riapertura al pubblico significherebbe avere le stesse spese di prima, ma con incassi ridotti e dunque una condizione tutt’altro che facile.

Sono in molti i ristoratori ad aver aderito alla manifestazione nazionale, tra questi, oltre al Cavallino alato, c’è anche Cicchetto; Hard; Vicolo Battisti; Osteria del diavolo; Madama lela; Il quinto quarto, Il Tulipano nero; Antico casale Roma e altri locali di città e di provincia.

