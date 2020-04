Il mondo del calcio saluta Michael Robinson, giornalista in Spagna dopo una carriera calcistica culminata col triplete vinto con la maglia del Liverpool. L’ex attaccante si è spento dopo una lunga malattia.

Lutto nel mondo del calcio: si è spento Michael Robinson, ex attaccante che vinse il triplete col Liverpool. Avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 12 luglio, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi dopo una lunga battaglia contro un mieloma.

Michael Robinson battuto dal cancro

Inglese di nascita ma spagnolo di adozione. Dopo 11 anni nel campionato inglese, si era infatti trasferito in Spagna all’Osasuna per poi restarvi anche dopo l’esperienza a Pamplona e soggiornare nel Paese iberico. Aveva iniziato dal 1990 una brillante carriera da telecronista-giornalista.

Ha iniziato col commentare i Mondiali nel 1990 per la Radio Televisión Española, poi ha trovato impiego come presentatore di Canal+ dove ha condottu un programma, El día después, per ben 14 anni dal 1991 al 2005. Oltre che di calcio, si occupò anche di altri sport come il rugby.

Per quanto riguarda invece la carriera calcistica, vantava tre soli titoli ma giunti in un’occasione speciale: nel 1984, quando i reds riuscirono a fare il tris con la vittoria del campionato, della Coppa di Lega e anche con la Champins League. Furono i suoi unici successi in 11 anni di Premier League anche tra Preston, Manchester City, Brighton e Queens Park Rangers.