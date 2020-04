Mascherine dalla Cina, Irene Pivetti risulta indagata dalla Procura di Siracusa. Tra i reati ipotizzati c’è la frode in commercio

Mascherine dalla Cina, un caso che potrebbe costare caro a Irene Pivetti. L’ex Presidente della Camera, coma ha anticipato ‘La Repubblica’, risulta indagata dalla procura di Siracusa in qualità di ad della Only logistics Italia srl. E l’inchiesta è quella sull’importazione e la distribuzione di mascherine arrivate in Italia dal Paese asiatico nei giorni sorsi.

Pesanti i reati ipotizzati dalla Procura siciliana. Frode in commercio ma anche immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La Guardia di Finanza ha già sequestrato 9mila mascherine in diverse città italiane. E ha spiegato che questi dispositivi erano accompagnati da una certificazione non attendibile di conformità alla normativa europea.

In particolare sarebbe emerso che “il codice relativo al certificato era estraneo all’ente certificatore e, quindi, falso”. Queste mascherine fanno parte di uno stock di merce per la quale il direttore centrale dell’Inail ha vietato espressamente alla società importatrice l’immissione in commercio.

A quello che risulta, la soietà in questione avrebbe sottoscritto un contratto di fornitura con la Protezione civile per 15 milioni di mascherine. Ulteriori sequestri sarebbero avvenuti anche in altre province come Milano, Roma, Bologna, Ravenna, Forlì, Catania eRagusa.

Indagine sulle mascherine cinesi, Irene Pivetti si difende e aspetta l’inchiesta



In realtà però sulle mascherine importate dalla Only logistics Italia indaga anche la Procura di Savona. Anche lì risulta aperto un fascicolo per frode in commercio. Tutto era cominciato dal sequestro dei dispositivi di protezione in una farmacia della città ligure. E dai controlli era emerso che società importatrice per l’Italia era la Only logistics.

Già nei giorni scorsi Irene Pivetti aveva spiegato che non si trattava della prima partita di masherine importante dalla sua società. Il problema era sorto perché era stata adottata, ma solo in una seconda fase, un’interpretazione restrittiva dell’ordinanza originaria della Protezione civile. Quindi era stata imposta una conformità agli standard europei.

La notizia di questa sera, con l’indagine a suo carico, è però un passo ulteriore. Intervistata dall’Adnkronos l’es Presidente della Camera ha difeso il suo onore parlando di indecenza nei confronti suoi e di un’azienda seria. “La verità è che con grande sforzo e spirito di collaborazione stiamo cercando di importare un prodotto serio, le norme sono confuse”.

Pivetti è certa che alla fine la verità uscirà fuori, anche se adesso qualcuno la vuole dipingere come la strega cattiva di Biancaneve. Quindi ben venga unìinchiesta per accertare tutta la verità dei fatti. Carte alle mano, lei è certa di poter dimostrare l’onesta di questa operazione e di tutte le mosse che hanno portato quegli scatolini via aetrea in Italia. Non è ancora chiaro se sarà sentita dagli inquirenti già nei prossimi giorni.