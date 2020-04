Fase 2: si inizia a pensare alla stagione estiva e il rischio di una presa d’assalto delle spiagge è concreto. Ostia sta lavorando per organizzare la stagione balneare.

Per la fase 2 e, più in particolare, per la stagione estiva, il Campidoglio, insieme al decimo municipio, sono all’opera per organizzare al meglio la stagione balneare. Infatti, come riporta Repubblica, il rischio che tre milioni di italiani prendano d’assalto il lido di Ostia per il prossimo giugno.

Per quanto riguarda l’organizzazione della stagione balneare il vero problema, come riporta Repubblica, potrebbero essere le spiagge libere, dal momento che per gli stabilimenti si procederà con un’ordinanza, che tutti i balneari saranno chiamati a rispettare. Innanzitutto ci sarà un allungamento, meteo permettendo, degli orari. Come leggiamo infatti dalla fonte, si va verso l’estensione dell’orario fino alle 20 (prima dell’attuale situazione, gli stabilimenti e i cancelli seguivano l’orario 9-19). Se ci sarà la possibilità, le prime due ore della giornata (8-10) si riserveranno agli anziani. Le misure, inoltre, potrebbero essere allungate fino a ottobre.

Fase 2, Ostia: per l’estate presentati alcuni progetti

Come riporta Repubblica, i gestori dei chioschi presenti nei cancelli del lido romano hanno presentato i loro progetti per la stagione estiva. Si parla infatti di aree delimitate, con un massimo di 400 persone al giorno. Le persone, secondo il progetto, dovrebbero prenotare il loro spazio via telefono o via app. Secondo le stime, si raccoglierebbe un totale di circa 5.000 bagnanti. Il Municipio sta lavorando a questa possibilità.

Un’altra importante novità riguarda le automobili. Non sarà pi possibile, infatti, parcheggiare lungo la strada. I parcheggi saranno solo gli spazi interni messi a disposizione dai gestori. A prender parola sulla questione è intervenuto Paolo Ferrara, Consigliere Movimento 5 Stelle di Ostia, le cui parole sono state riportate da Repubblica: “Faremo andare tutti al mare, ma non tutti i giorni”.

Per quanto riguarda la situazione traffico, si pensa anche alla possibilità di targhe alterne, con controlli delle auto che entrano all’ingresso della litoranea (la rotonda nella parte finale di Via Cristoforo Colombo). “I controlli – spiega Ferrare – sono necessari, anche se non vogliamo militarizzare il litorale”.

