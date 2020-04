Fase 2, riapertura concessionari il 4 maggio: chi potrà andare. La situazione non è ancora chiara su come si potrà visitare gli autosaloni

La Fase 2 programmata per il 4 maggio comprende la riapertura di diverse attività. Tra queste figurano anche i concessionari auto, chiusi ormai da quasi due mesi. Come definito dal Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, l’automotive rientra tra le filiere che dovranno ripartire per non danneggiare troppo il nostro Pil. Ovviamente, non sarà subito un ritorno alla normalità, ma andranno rispettate delle rigide misure di sicurezza. Oltre l’obbligo di indossare la mascherina durante la visita, venditore e potenziale acquirente dovranno sedere ad un metro di distanza l’uno dall’altro. Inoltre sarà doveroso sanificare i veicoli al termine della prova.

Un paio di domande sorgono però spontanee: chi potrà andarci? Sarà aperto a tutti? Cerchiamo di fare chiarezza.

Fase 2, riapertura concessionari il 4 maggio: chi potrà andare

Il Codice ATECO numero 45, riportato nell’ultimo Dpcm, espone chiaramente la possibilità di apertura da parte degli autosaloni dal 4 maggio. Il problema riguarda però la possibilità dei cittadini di poter raggiungere i punti vendita, visto che in realtà non rappresenta uno dei motivi di comprovata necessità. I motivi per gli spostamenti restano quelli legati a lavoro, salute ed emergenze, oltre alle visite ai congiunti, come può essere possibile andare in un concessionario per acquistare un veicolo? Nelle prossime ore, in merito, si attende un chiarimento.

Potrebbe essere inserita un’ulteriore postilla nell’autocertificazione oppure essere lasciato tutto nelle mani delle forze dell’ordine e ad una maggior tolleranza durante i controlli. Nel frattempo molti concessionari hanno già predisposto la possibilità di acquistare online il proprio mezzo che viene direttamente consegnato a domicilio, come un normale oggetto preso su Amazon. Di sicuro questa prima parte di Fase 2 parte in un clima di leggera confusione.

