Diletta Leotta, top scollatissimo e grande sorriso: un binomio che fa sempre felici i fan, anche se nell’ultima foto su Insgtagram un particolare stona

Diletta Leotta, top scollatissimo e sorriso smagliante. Due marchio di fabbrica che la conduttrice catanese non ha abbandonato nemmeno durante la quarantena forzata. Un periodo certamente duro, lontana dal mondo del calcio, ma che sta passando con i suoi due uomini. Daniele ‘King Toretto’ Scardina e il fratello, Mirko.

E avendo anche molto più tempo a disposizione, spesso Diletta sfoga la sua passione per la cucina. Questa sera spaghetti, una teglia abbondante, perche evidentemente la fame è molta. Lei si è impegnata a fondo per preparare una cena perfetta. Persino troppo dato che sul top, con generosa vista balconcino, presenta una bella macchia di salsa. Ma la prende con il solito spirito: “Il rosso del sugo è come l’allegria, sta bene con tutto!”

In questi giorni Diletta, come i suoi amatissimi calciatori, non perde occasione per allenarsi in casa visto che non può farlo nella sua palestra preferita. Qualche giorno fa i paparazzi del settimanale ‘Oggi’ l’hanno sorpresa sul balcone di casa mentre si concedeva all’ennesima lezione di fitness. Bikini azzurro di dimensioni ridotte, complice la bellissima giornata primaverile di Milano, così ha unito la tintarella agli squat. Diciamo più tintarella che squat, ma alla fine tanto lui le perdona tutto e se la cava con un bacio.

Diletta Leotta e la convivenza perfetta con Daniele, prove di matrimonio?



Una prova di convivenza che forse era già nella loro testada tempo, perché la storia ormai va avanti da nove mesi. Di sicuro l’hanno messa in atto adesso complicio le circostanze. Quale prova d’amore migliore per due che stanno provando a capire se può essere per tutta la vita? Il pugile sarebbe rimasto in Italia almeno per i prossimi due mesi. Doveva partecipare come concorrente a ‘Ballando con le Stelle‘ e forse lo farà ancora quando il talent di Rai 1 prenderà il via. Intanto si gode Diletta e si allena come può, ché tanto deve farlo pure lei in casa.

Daniele, intervistato da ‘Novella 2000’, ha confessato alcuni lati della loro storia. Ha ammeso che non si nascondono hulla, ma cercano di rimanere discreti, specvie lei che è sempre sotto la luce dei riflettori. Un amore da vivere in intimità, possibilmente anche in tranquillità. “Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa“.

C’è chi parla di matrimonio in vista, ma lui nicchia dicendo che è meglio non parlarne. per ora si fa viziare dalla sua compagna, il resto arriverà con il tempo.