Covid-19 farmaci: dagli antivirali alla clorochina, passando per il plasma dei pazienti guariti. Fino ad oggi testati molti medicinali con una certa efficacia

Covid-19 farmaci: una corsa contro il tempo, alla ricerca del vaccino che forse arriverà nel prossimo autunno. Ma anche una corsa alla ricerca dei medicinali più efficaci per i pazienti malati e l’Italia è in prima fila nella ricerca di un farmaco. Alcuni erano già ampiamente conosciuti, altri invece sono stati tentativi che hanno aperto nuove frontiere. Ma quali funzionano veramente?

L’ultima frontiera contro il Covid-19 si chiama plasma, quello dei pazienti guariti. Chi è stato infettato, infatti, ha nel suo sangue un alto contenuto di anticorpi contro il Coronavirus. Il prelievo dura al massimo un’ora, non è obbligatorio ma tutto sommato consigliato perché può salvare altre vite. Perché la pratica era già conosciuta ed è stata solo mutuata a queste rinnovate esigenze. E come dimostra il caso di una donna incinta, in Lombardia, è anche efficace. Il limite è nel numero ancora esiguo dipazienti guariti e idonei per la donaziokne. In ogni caso il protocollo è tutto italiano, del San Matteo di Pavia.

Una delle cure più praticate rimane quella a base di farmaci antivirali, come il remdesivir. Il suo compito è quello diimpedire al virus di moltiplicarsi nelle cellule del corpo. Aveva già dimistrato la sua efficacia ai tempi dell’epidemia da Ebola, ma per il momento i test sono ancora in corso. Se ne sta occupando la Casa produttrice americana, con risultati attesi tra una ventina di giorni. da una prima analisi, pare che funzioni meglio nelle fasi iniziali del contagio, bloccando la propagazione del virus.

Covid-19, diversi farmaci testati in Italia in attesa dei risultati definitivi



Altri farmaci efficaci hanno dimostrato di essere gli antinfiammatori, come il tocilizumab in fase di sperimentazione in Italia. Un farmaco per l’artrite reumatoide e che in questo caso specifico agisce sul sistema immunitario. All’insorgere del contagio, il virus provoca una tempesta di molecole prodotte dalle nostre difese, che porta scompensi ovunque. Con questo farmaco risuciamo a bloccarle, anche se manca un risultato definitivo.

Di moda è tornata pure la clorochina, utilizzata da sempre contro la malaria. E con il Covid-19? I risultati di laboratorio sono incoraggianti ed è anche in questo caso una sperimentazione partita in Italia, seguita da uno studio francese e da altrui cinesi. I risultati per ora sono contrastanti. Anzi, ci sarebbero controindicazioni importanti nei pazienti affetti da disturbi cardiacie quindi l’efficacia è tutta da dimostrare.

Ma esistono anche altri studi in giro per il mondo, con verifiche ancora in corso. A New York, una delle città in assoluto più martoriate dalla pandemia, è inziiata la somministrazione di esttrogeni, cioè ormoni femminili, agli uomini. Il motivo è legato al fatto che il Coronavirus statisticamente coloisce più il sesso maschiel di quello femminile. In Cina invece accanto alla medicina ufficiale spunta quella tradizionale, a base di erbe. E in Corea del Sud è in corso un esperimento con un farmaco che ha il

principio attivo del Viagra. Servirebbe a dilatare i vasi sanguigni dei polmoni, ma è tutto da verificare.

