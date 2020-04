Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha raccontato la tragedia vissuta dalla sua città nei momenti più bui dell’epidemia del Coronavirus.

Nell’ambito di un’interessante intervista rilasciata a Repubblica, Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, ha parlato della tragedia che ha coinvolto la sua città. “Sono stati momenti tesissimi”, ha sostenuto il sindaco riferendosi alle lunghissime code ai vari pronto soccorso e alle file costituite dalle ambulanze in città. L’epidemia di Coronavirus, nella sua fase più acuta, è stata “come un’onda altissima” e, in questa tempesta, sostiene il sindaco, “la piccola barca bresciana è rimasta sola, ha dovuto gestirsi da sé”.

Una delle problematiche più grandi che la città ha dovuto sopportare è stata la situazione relativa al personale sanitario. Come fa sapere il sindaco Del Bono, le cui parole sono riportate da Repubblica, il sistema sanitario di Brescia ha dovuto affrontare l’emergenza con meno medici di quelli che ha realmente a disposizione. Infatti, i medici che si sono ammalati in questa situazione sono circa il 15%.

Coronavirus: sindaco Brescia: “Terribile non fare i funerali”

Un altro tema toccato dal sindaco Emilio Del Bono riguarda la tragedia derivante dall’impossibilità di celebrare i funerali in città. Come riporta Repubblica, il sindaco ha parlato della situazione relativa ai funerali come uno degli aspetti più terribili. “Non sapevamo dove mettere le bare – ha dichiarato Del Bono – e molte di esse sono state stipate e portate in strutture reperite”.

Alla domanda sull’efficacia del sistema sanitario lombardo, il sindaco di Brescia ha risposto che, con ogni probabilità, “qualche scelta che ha reso ancor più complicato il contenimento del contagio c’è stata”. Si pensi, ad esempio ad Orzinuovi, che doveva essere “zona rossa” e non lo è stato.

Per quanto riguarda la “fase 2”, il sindaco ha sostenuto, come riporta Repubblica, che c’è bisogno di misure economiche di sostegno per le province di Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Questi comuni hanno “patito più degli altri” e il sindaco, citando don Milani, sostiene che misure eguali non possono essere fatte tra “diseguali”.

F.A.

