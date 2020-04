Coronavirus via col caldo? Probabile, secondo Walter Ricciardi. L’esperto parla di un virus potenzialmente distruttibile in due minuti con l’esatte. Ecco come.

Coronavirus, il caldo potrebbe essere un fortissimo alleato mondiale. A ribadirlo, dopo le varie ipotesi già avanzate da vari esperti, è anche l’esperto nostrano Walter Ricciardi.

Coronavirus via col caldo?

Il medico, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza da Covid-19, ne ha parlato nel corso di un’intervista per La Stampa oggi in edicola. Ma prima di ogni specifica riflessione, il medico evidenzia un aspetto fondamentale in vista della fase 2: “Attenzione, perché il virus circolerà comunque lo stesso e dovremo continuare a rispettare le regole igieniche e sul distanziamento”.

Guai ad abbassare la guardia pertanto. Un errore, soprattutto in vista di un’estate probabilmente favorevole, sarebbe fatale: “Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca – riferisce Ricciardi – mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido”.

Non servirebbero nemmeno picchi clamorosi a detta della ricerca americana e quanto riportato poi da Ricciardi: “Al chiuso, con 24 e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35 e un tasso di umidità dell′80% la sua permanenza non supera l’ora. Se poi si è al sole bastano 24 e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti”.

“Poi vedremo a giugno”, riferisce Ricciardi. Perché al momento – sia chiaro – non ci sono certezze ma ci si muove specificamente nel campo delle ipotesi. Il consulente scientifico, nel frattempo, sottoscrive le misure adottate dal Governo per la fase 2: “Oltre 100 simulazioni del Comitato scientifico – riferisce – mostrano che riavviare contemporaneamente la mobilità da lavoro e quella sociale avrebbe comportato un aumento esponenziale della curva epidemica. Il Paese chiedeva di poter tornare a produrre. Si è fatta una scelta”.

