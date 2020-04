Coronavirus, l’ospedale di Crema si prepara a una seconda ondata in vista della Fase 2: “Ma nel frattempo abbiamo superato la prima terribile fase”, dice entusiasta il primario della struttura.

Una nuova ondata epidemiologica ci sarà, questo purtroppo è certo. Ma l’ospedale Di Crema, assicura il primario Elisabetta Buscarini, si farà trovare pronto e attrezzato per tale matematica evenienza. Anzi: in realtà lo è già.

“Dicevamo ‘ce la faremo’. Adesso possiamo dire ‘ce l’abbiamo fatta’ a superare l’ondata terribile del primo impatto dell’epidemia”, dice entusiasta all’ANSA la dottoressa di una delle strutture sanitarie più pressate da inizio emergenza.

Coronavirus, ospedale di Crema si prepara a nuova ondata

L’uragano è passato, ma non il maltempo come poi evidenzia la responsabile. Soprattutto con questa nuova fase 2 che, inevitabilmente, ci porterà ad esporre di nuovo seppur – si spera – parzialmente: “Siamo pronti per qualsiasi cosa accada: non escludiamo nuovi casi anche se pensiamo siano più sporadici”.

Nel frattempo l’ospedale rifiata. “Stiamo respirando – spiega il primario – e non da pochi giorni. I casi hanno cominciato a calare oltre un mese fa, anche se si è trattato di un declino oscillante”. Tradotto in numeri, si è passati dagli oltre 100 accessi quotidiani a una media che oscilla tra i 40 e i 20. Il tutto nel giro di un mese.

Ma “non si può pensare che non ci sia più nulla”, sottolinea la dottoressa Buscarini. Così come è certa anche l’esperienza acquisita dalla sanità italiana nel frattempo: “Gli ospedali come il nostro hanno acquisito una esperienza molto importante sulla gestione di questa patologia”. Per il domani, dunque, ci sarà “una competenza specifica”.

