A causa dell’emergenza Coronavirus, la Francia avrebbe cambiato idea sulla data di riapertura delle scuole, facendola slittare almeno a fine giugno

Da quando è scattata l’emergenza Coronavirus, anche le scuole hanno dovuto subirne le conseguenze. Milioni di studenti in tutto il mondo costretti a studiare e ad assistere alle lezioni da casa, tramite servizi di videochiamate e programmi di studio mirati. Se in Italia per la riapertura si parla di settembre, poche settimane fa il presidente Macron aveva aperto alla possibilità, in Francia, di tornare già a maggio.

Il piano iniziale prevedeva un ritorno a scaglioni dall’11 maggio (data di inizio della fase 2 in Francia), permettendo il rientro ad asili e scuole elementari con massimo 15 alunni. Il 18 o il 25 maggio sarebbe stata invece la volta di scuole medie e licei. Secondo quanto riportato da BFM-TV, però, il presidente Macron sarebbe pronto a fare un passo indietro, e far slittare la data di riapertura di almeno un mese.

Francia, si va verso proroga chiusura delle scuole causa Coronavirus

Già poche ore dopo l’annuncio del presidente francese Macron del piano per far tornare gli studenti a scuola, medici ed esperti avevano espresso il loro disappunto. Maggio rappresenterebbe un periodo troppo vicino per poter pensare ad un ritorno tra i banchi. Motivo per cui, secondo quanto riferisce BFM-TV, la Francia è pronta a ritornare sui propri passi e a prolungare la chiusura delle scuole.

Già quest’oggi, il Premier francese parlerà al Parlamento, a cui illustrerà tutti i punti del piano per uscire dalla situazione di lockdown. Si dovrebbe perciò anche parlare dell’eventuale riapertura dei luoghi di istruzione a maggio o, come sembra, a fine giugno. Inoltre, settimana prossima i vertici francesi discuteranno della possibilità di prolungare l’emergenza sanitaria fino al prossimo 24 luglio.

