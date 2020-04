Coronavirus, Bill Gates ha detto la sua sulla malattia e sul suo modo di diffondersi ed attaccare la realtà come noi la conosciamo.

Uno dei più ricchi filantropi del pianeta, Bill Gates è un mostro sacro nell’ambito della finanza e della tecnologia. Partito praticamente dal nulla, con grande intelligenza, furbizia e lungimiranza. Il ricchissimo proprietario di Microsoft, tra i marchi più importanti nel campo dell’elettronica e dell’informatica, ha detto la sua sul momento globale e sulla pandemia di coronavirus che da mesi imperversa sul pianeta. L’analisi non può che partire dal difficilissimo momento che stiamo vivendo tutti, dato che i morti sono tanti e la situazione è ad uno stadio critico. “Stiamo subendo una disfatta che colpisce tutto il pianeta, generando grandi sofferenze e danni economici“, ha detto a Repubblica.

Il fondatore di Microsoft ha anche fatto una riflessione sulla Cina e sul suo governo. Sempre di più, infatti, sottolineano come il governo cinese abbia nascosto i reali numeri del COVID-19:“Arriverà il tempo dei bilanci, certo, ma puntare ora il dito contro i colpevoli non è un approccio costruttivo“, ha sostenuto l’americano. Che ha anche sostenuto come sarà molto difficile tornare alla normalità e che dobbiamo toglierci dalla mente i prospetti ottimistici di questi giorni. “Non si tornerà alla vita precedente al coronavirus se non tra un anno o due”. Parole senza dubbio gravi che non ci piace sentire, ma che non possiamo non tenere in considerazione. Una considerazione poi sulle app di tracciamento: “Non ho nulla a che fare con le tecnologie per il tracciamento, anzi, ho perfino detto che i paesi occidentali non accetteranno”.

