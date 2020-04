Attesissimi bandi per 62mila nuovi docenti per il concorso scuola 2020

Niente e nessuno abbatterà l’attesissimo concorso per la scuola 2020 con bandi che porteranno 62mila nuovi docenti. Intanto al Governo, nonostante la situazione, molti si interrogano su nuove riforme e modalità per accertarsi della validità dei docenti che già operano nelle scuole italiane. Pd, Leu, e Lega chiedono un esame per titoli e anzianità per coloro che insegnano da più di tre anni. Nulla è ancora certo a riguardo, non arrivano smentite o conferme in merito a queste voci.

Concorso scuola 2020: il bando

E’ fissata per oggi, martedì 28 aprile, la data d’uscita del bando attesissimo da migliaia di docenti, precari, disoccupati e laureati. Durante la riunione di maggioranza di ieri, il Ministero ha fornito tutte le informazioni tecniche e sono state smentite le voci su eventuali cambiamenti. Infatti, hanno fatto sapere dalla riunione che fare riforme adesso implicherebbe far slittare concorsi e di conseguenza nessun’assunzione sarebbe stata garantita per settembre.

Di certo il tutto è previsto in sicurezza, data l’emergenza del Covid-19, si parla anche di far fare le prove per 6 candidati alla volta. “Dobbiamo assumere insegnanti e farlo presto, mantenendo il criterio del superamento di prova concorsuale, così come richiede la nostra Costituzione relativamente all’accesso ai posti delle Pubbliche Amministrazioni”. Così il senatore M5S Nicola Morra scrive su Facebook.

