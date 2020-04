Bimbo cade dal secondo piano e subito la situazione precipita. Momenti davvero molto duri per i genitori del piccolo di appena 2 anni.

Un bambino è caduto dal secondo piano del palazzo dove abitava. A Verona i mezzi di soccorso stanno sciamando nel cielo da ora per cercare di non vedere questa piccola ed innocente vita spezzata.Per un piccolo di appena 2 anni una caduta del genere potrebbe risultare mortale, data la debolezza della struttura ossea e muscolare. A due anni lo sviluppo dell’apparato scheletrico è tutt’altro che completo, idem per quello muscolare.

Ecco che la potenza della caduta, in seguito all’impatto, si è sprigionata tutta su un corpo debole e fragile. Per questo si sta facendo di tutto e di più per tenerlo in vita, in seguito ad una tempestiva e celere risposta dei sanitari.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, il bollettino del 28 aprile: sale il numero di morti

Bimbo cade dal secondo piano, è in condizioni critiche

Immediatamente accorsi i soccorsi, si è subito compreso che la situazione fosse di quelle davvero serie. Il piccolo è stato immediatamente bloccato e trasportato da via Tiberio Claudio, a Borgo Trento, verso il pronto soccorso. Per tutto il tragitto si è fatto il massimo per rianimarlo. Quindi il piccino è stato trasportato tramite elicottero al Trauma Center del Borgo.

Le condizioni sono estremamente gravi e soltanto un miracolo potrebbe salvare questo piccolo in seguito ad una caduta di tre metri. Intanto le forze di polizia stanno facendo delle indagini per comprendere la dinamica dell’accaduto e come abbia fatto a cadere. Nelle prossime ore ci saranno senza dubbio novità molto importanti.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, la Francia cambia idea: riapertura scuole verso slittamento