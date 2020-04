La showgirl Elisabetta Canalis fa impazzire migliaia di fan su Instagram con il video di un workout a dir poco bollente

La showgirl italiana Elisabetta Canalis, in questo periodo di quarantena, ha deciso di dare consigli sui possibili allenamenti da fare a casa per mantenersi in forma. Spesso infatti non manca di condividere i propri workout sul suo profilo Instagram, ma stavolta il video è stato a dir poco bollente ed ha mandato in visibilio i suoi fan. La sua bellezza del resto non è una nostra scoperta e non manca mai di mostrarla al pubblico che apprezza decisamente.

Elisabetta Canalis fa impazzire i suoi fan

L’allenamento proposto stavolta dalla Canalis riguarda glutei ed addominali: “Ecco come sempre il mio workout settimanale per voi, se riuscite, ripetetelo – consiglia – altre 2 volte nei prossimi giorni! Se avete proposte su nuovi esercizi scrivete”.

