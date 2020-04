Già da qualche settimana, Whatsapp ha limitato ai propri utenti l’inoltro dei messaggi, con l’obiettivo di bloccare catene e fake news. I risultati

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, il traffico delle app di messaggistica è schizzato alle stelle. Le persone, costrette a rimanere a casa per via del lockdown, passano ancora più tempo utilizzando gli smartphone per chattare con amici e parenti. Nel corso delle ultime settimane, si sono diffuse parecchie fake news riguardanti il Covid-19.

Per questo motivo Whatsapp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, ha deciso di correre ai ripari. L’idea è stata quella di limitare la possibilità di inoltrare uno stesso messaggio a più persone, con l’obiettivo di bloccare la diffusione di catene e di fake news. Stando a quanto riportato da TechCrunch, questa soluzione avrebbe portato a una riduzione del 70% della diffusione dei messaggi di questo tipo.

Whatsapp, la nota sulla riduzione dei messaggi nocivi

Con una nota ufficiale, Whatsapp stessa ha voluto spiegare i motivi della sua scelta, e i risultati che fin qui ne sono conseguiti. L’idea è stata quella di ridurre al minimo l’inoltro dei messaggi, in modo da fermare la diffusione di fake news e di catene. “Da quando abbiamo apportato questa modifica, il numero di messaggi inoltrati si sono ridotti del 70%“.

Già qualche settimana fa, quando l’azienda di proprietà di Zuckerberg decise di aggiungere questa limitazione, si parlò molto della necessità di metter fine alla diffusione di notizie false. Strumenti come le app di messaggistica e i social network, durante l’emergenza sanitaria, si stanno dimostrando i mezzi più potenti in assoluto per fare ciò.

