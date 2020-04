Si può uscire? E’ questa la domanda che da ieri sera tutti gli italiani si stanno facendo, confusi dall’ultima conferenza del presidente Conte.

Ieri sera c’è stata un’importante conferenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha parlato dell’approccio alla prossima fase del coronavirus. Sono state annunciate delle piccole aperture, dei nuovi provvedimenti meno restringenti, ma di certo non c’è stata il “libera tutti” di cui si parlava da settimane. Proprio per la complessità delle nuove disposizioni, che sono un punto medio tra il lockdown totale e la libertà più sconsiderata, c’è tanta confusione. La possibilità di muoversi per andare a trovare i parenti, ad esempio, stride col fatto che è vietato fare visita ai fidanzati ed alle fidanzate, nonché agli amici. Ed in molti si stanno lamentando del fatto che siano permesse 15 persone ai funerali, ma niente feste di laurea, neanche solo in famiglia.

Si può uscire? Nuovo divertente sito per rispondere a questa domanda

Un webmaster buontempone, probabilmente spinto dall’ennesimo “si può uscire?” che ha letto in bacheca, ha avuto una pensata geniale. Aprire un sito, davvero molto semplice, proprio per rispondere a questa domanda. Senza prendersi troppo sul serio, è nato “www.sipuouscire.it“. Un sito che risponde alla domanda che da troppo tempo tantissimi milioni di italiani si stanno ponendo. Una volta cliccato sul link, non vi resterà che leggere la risposta del sito. In caso di dubbi od incertezze, è consigliato ricaricare la pagina. Se siete da cellulare trascinate lo schermo verso il basso, da computer cliccate F5. Probabilmente, ora che lo schermo ha cambiato colore, avrete le idee più chiare, nonché la risposta alla vostra domanda. Clicca sul link di seguito e leggi attentamente la risposta: Si può uscire?.

La nuova catena di Whatsapp che spiega con ironia se si può uscire

A farsi due ristate sulla poca facilità di interpretazione delle ultime disposizioni governative sono stati anche dei ragazzi che hanno iniziato una delle classiche catene su whatsapp. Fortunatamente nessuna fake news o teoria del complotto, solo qualche rigo divertente per far sorridere qualcuno in un periodo difficile che continuerà ancora per qualche settimana. Nel migliore dei casi, almeno.

Cosa si può fare allora?

Come è stato detto più volte, per ora è possibile fare visita solo ai congiunti, ovvero ai parenti più stretti, e solo se nello stesso comune in cui ci si trova. Toglietevi dalla testa quindi ipotetici viaggi liberatori verso i nonni in campagna o gli zii al mare. Ancora ok per i viaggi verso i supermercati per cercare di comprare i beni di prima necessità. Apertura anche per della attività fisica, ma sempre rispettando la distanza di sicurezza ed indossando i dpi del caso. Si possono portare i cani a fare i propri bisogni, ma gli assembramenti vanno evitati ad ogni costo. I ristoranti e le pizzerie possono fare cibo ma la loro attività deve concentrarsi soprattutto sull’asporto.

