La cheesecake è tra le torte più famose a livello internazionale. Con una ricetta facile e veloce, possiamo preparare un’ottima e gustosa cheesecake a casa.

La cheesecake è una torta fredda, che non richiede molto tempo per essere preparata. Tra i vantaggi che questa veloce ricetta presenta, c’è quello della mancanza di cottura, per cui, soprattutto quando le giornate sono molto calde, questa ricetta non necessita del forno per essere preparata.

Gli ingredienti per un’ottima cheesecake

250 g di biscotti tipo digestive

125 g di burro

750 g di formaggio fresco tipo Philadelphia

170 ml di panna fresca

80 g di zucchero semolato

1/2 bacca di vaniglia

8 g di gelatina alimentare in fogli

250 g di confettura ai frutti di bosco

mezzo bicchiere di acqua

Ricetta cheesecake: come preparala velocemente a casa

Per preparare un’ottima cheesecake a casa, partiamo dalla base della torta: i biscotti. La prima cosa da fare è tritare i biscotti: lo si può fare con l’aiuto di un mixer, oppure, in sua mancanza, con un semplice batticarne. In questo secondo caso, mettiamo i biscotti in una bustina per alimenti e procediamo con la frantumazione. Disponiamo poi i biscotti tritati in una ciotola e aggiungiamo il burro fuso, amalgamando il tutto. A questo punto possiamo inserire il composto sul fondo di uno stampo a cerniera, livellandolo con il dorso di un cucchiaio. Poniamo il composto in frigorifero.

Posato il composto in frigo, dedichiamoci alla parte superiore della torta. Inseriamo in una ciotola il formaggio fresco, insieme allo zucchero e ai semi di vaniglia, estratti dalle bacche. e montiamoli. Nel frattempo, mettiamo la gelatina alimentare in acqua, per il tempo necessario, circa 10 minuti. Utilizziamo un pentolino per mettere a scaldare la panna. Aggiungiamo poi la gelatina alimentare, che abbiamo precedentemente messo in ammollo e mescoliamo il tutto.

Una volta che la gelatina si sarà sciolta nella panna, possiamo lasciar raffreddare e, successivamente, aggiungerlo al composto di formaggio, zucchero e vaniglia. In questa fase è importante mescolare bene il tutto, in modo omogeneo. A questo punto, siamo pronti per mettere il nostro composto sopra la base di biscotti e, una volta livellato, sempre con l’ausilio di un cucchiaio, lasciamolo raffreddare in frigorifero per circa 4 ore.

L’ultimo passaggio riguarda la parte superiore della cheesecake: la marmellata. Noi useremo la marmellata ai frutti di bosco, ma si può scegliere quella che si preferisce. Dopo averla scaldata in un pentolino con dell’acqua, la lasceremo intiepidire e poi la verseremo sopra il nostro composto, per lasciarla ancora raffreddare per un’altra ora in frigorifero. A questo punto, la nostra cheesecake è pronta per essere servita.

