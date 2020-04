Regno Unito, aumento anomalo dei bambini con problemi respiratori. I medici inglesi segnalano una correlazione con il coronavirus

Un segnale di allarme legato alla salute dei bambini arriva dal Regno Unito. I medici inglesi hanno segnalato attraverso il giornale scientifico Health Service Journal, un aumento anomalo delle sindromi infiammatorie delle vie respiratorie dei più giovani. Negli ultimi 20 giorni, infatti, è salito stranamente il numero di bimbi ricoverati negli ospedali del paese con sintomi molto simili a quelli provocati dal Covid-19. Le caratteristiche del malanno accusato da questi bambini è secondo i medici estremamente simile al SarcCov2, richiedendo cure intensive come quanto avviene con il coronavirus.

Tutti i casi analizzati dai medici del Regno Unito non sono fortunatamente ad alto rischio, nonostante alcuni siano risultati positivi al coronavirus. Lo studio del HSJ sottolinea che i bambini in queste condizioni non sono molti.

Nello specifico l’allarme degli operatori sanitari di Londra riguarda l’infiammazione dei vasi sanguigni. E’ stato consigliato di avvertire urgentemente i canali istituzionali se questi sintomi si dovessero manifestare all’interno delle famiglie a casa. In più domenica sera, la Pediatric Intensive Care Society ha diffuso un “avviso urgente” che conteneva informazioni analoghe.

Inoltre anche il Washington Post ha riportato un aumento di ricoveri di bambini la scorsa settimana presso l’ospedale pediatrico della capitale americana.

