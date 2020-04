Napoli: poliziotto muore all’età di 37 anni nel tentativo di fermare una rapina. Il gruppo di malfattori aveva cercato di scassinare un bancomat.

Pasquale Apicella, agente di polizia, è morto a Napoli, in zona Capodichino, dopo un grave incidente automobilistico. La volante era intervenuta in via Abate Minichini, dove una banda di rapinatori in fuga aveva cercato di scassinare e derubare un bancomat. Come riporta Repubblica, l’agente scelto, 37enne, era alla guida della voltante, che è stata speronata dai criminali in fuga. L’impatto, come leggiamo dalla fonte, è stato violentissimo.

Ad intervenire sulla delicata questione è stato anche il questore Alessandro Giuliano, le cui parole sono riportate da Repubblica: “Siamo vicini alla famiglia”. Tragico, dunque, l’incidente causato dall’impatto delle due vetture, che non ha lasciato scampo all’agente di polizia.

Leggi anche >>> Terremoto Napoli, trema la terra a Pozzuoli: sciame sismico nella notte

Incidente mortale a Napoli: morto poliziotto 37enne

Come riporta Repubblica, erano tre i rapinatori che avevano cercato di scassinare e rapinare un bancomat, in via Abate Minichini, zona Capodichino. Il bancomat in questione appartiene all’agenzia Credit Agricole. A seguito della segnalazione, è arrivata immediatamente la volante di polizia, la cui vettura, tuttavia, è rimasta coinvolta in un incidente mortale, proprio con l’automobile dei rapinatori.

L’impatto si è verificato mortale per Pasquale Apicella, l’agente 37enne, che era alla guida della vettura. Un altro agente, come leggiamo da Repubblica, è rimasto lievemente ferito. L’incidente si è verificato principalmente perché il gruppo di criminali, in fuga, viaggiava in strada contro senso. L’impatto è stato devastante. Tra i malfattori, due sono rimasti feriti e, successivamente fermati. Il terzo è riuscito a scappare. Si attendono aggiornamenti sul caso. La questura ha dimostrato grande vicinanza alla famiglia dell’agente.

Potrebbe interessarti anche: Napoli, sequestrate 11mila mascherine senza marchio CEE – Video

F.A.